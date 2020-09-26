Адвокат — о конфликте Плющенко и Тутберидзе: им нравится защищать свои права в Интернете

Адвокат Андрей Князев считает, что тренер Этери Тутберидзе может подать в суд на Евгения Плющенко за распространение липовой переписки Этери и сына двукратного олимпийского чемпиона.



«Если группа Тутберидзе посчитает, что это намёк на коррупцию, ради бога, пусть подаёт. А так, может, ей нравится, что пишут. Мы должны оставить право за человеком. Каждый способен защитить свои права в правовом поле, но им нравится защищать права в Интернете», — сообщил Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Накануне в «сториз» страницы команды Тутберидзе в «Инстаграме» появился скриншот переписки продюсера Яны Рудковской, супруги двукратного олимпийского чемпиона Плющенко, с Алиной Загитовой. «Сториз» была опубликована в ответ на слова Плющенко, что он никого не переманивает.



Спустя несколько часов Плющенко предположил в «сториз» своего «инстаграма», как могла бы выглядеть переписка Тутберидзе с его семилетним сыном Сашей, если бы тренер решила пригласить его в свою команду.