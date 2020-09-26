Сотникова: как поддерживать форму? Хочешь быть худой — закрой рот на замок

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова ответила на вопросы подписчиков своего «инстаграма» на тему питания.



«Как поддерживать форму? Хочешь быть худой — закрой рот на замок. Меньше есть, больше спорта. Могу не есть целый день. В общем, как можно меньше еды.



Не боюсь ли неполадок в организме? Мой организм всё выдерживает. Столько разных диет было в жизни, стрессов, переживаний, нагрузок, голоданий — и ничего, жива», — написала Сотникова в «сториз».



В начале года Сотникова после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры. На днях спортсменка объявила об открытии собственной школы фигурного катания Sotka School в ледовом комплексе «Морозово».

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