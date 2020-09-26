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Леонова: оправдан ли был переход Константиновой к Плющенко? Думаю, да

Леонова: оправдан ли был переход Константиновой к Плющенко? Думаю, да
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова прокомментировала выступление Станиславы Константиновой на закрытых прокатах сборной Санкт-Петербурга. В межсезонье фигуристка сменила тренера — перешла от Валентины Чеботарёвой к Евгению Плющенко.

«Катание у Станиславы осталось таким же. Достаточно узнаваемое. Экспрессивное. Резкое. Мне понравилась её произвольная программа. Видно, что идёт работа с психологической точки зрения. На разминке она была немного не в себе, но, выйдя на старт, показала то, на что, видимо, способна в данный момент. Конечно, это ещё не предел совершенства. Но тренерский план она выполнила. Насколько знаю, прокаты в августе Константинова откатала совсем плохо. Значит, идёт прогресс.

Оправдан ли был переход Константиновой в академию Плющенко? Думаю, да. Сейчас начало сезона. Ей надо набирать форму. Если катание останется таким же чистым, как на прокатах, когда она была уверена в каждом прыжке, всё будет хорошо», — приводит слова Леоновой «Спорт день за днём».

Константинова: работы много, но рада, что смогла успешно стартануть в непростой сезон
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