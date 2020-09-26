Леонова: оправдан ли был переход Константиновой к Плющенко? Думаю, да

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова прокомментировала выступление Станиславы Константиновой на закрытых прокатах сборной Санкт-Петербурга. В межсезонье фигуристка сменила тренера — перешла от Валентины Чеботарёвой к Евгению Плющенко.
«Катание у Станиславы осталось таким же. Достаточно узнаваемое. Экспрессивное. Резкое. Мне понравилась её произвольная программа. Видно, что идёт работа с психологической точки зрения. На разминке она была немного не в себе, но, выйдя на старт, показала то, на что, видимо, способна в данный момент. Конечно, это ещё не предел совершенства. Но тренерский план она выполнила. Насколько знаю, прокаты в августе Константинова откатала совсем плохо. Значит, идёт прогресс.
Оправдан ли был переход Константиновой в академию Плющенко? Думаю, да. Сейчас начало сезона. Ей надо набирать форму. Если катание останется таким же чистым, как на прокатах, когда она была уверена в каждом прыжке, всё будет хорошо», — приводит слова Леоновой «Спорт день за днём».
- 26 сентября 2020
-
22:32
-
20:45
-
18:49
-
16:42
-
15:53
-
13:59
-
13:42
-
13:03
-
12:51
-
12:35
- 25 сентября 2020
-
23:47
-
23:34
-
22:04
-
21:25
-
20:30
-
18:59
-
17:24
-
16:28
-
15:30
-
14:25
-
13:45
-
10:58
-
09:46
-
00:42
-
00:15
- 24 сентября 2020
-
21:46
-
20:41
-
16:50
-
16:24
-
16:10
-
15:30
-
15:18
-
12:19
-
11:40
-
10:40