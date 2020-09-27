«Совершенствуюсь во всех сферах». Алёна Косторная показала, как занимается конным спортом

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новый пост.

«Продолжаю совершенствоваться во всех сферах», — написала Косторная.

Посмотреть фотографию можно на странице Алёны Косторной в "Инстаграме".

В межсезонье Косторная сменила тренера, перейдя из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. В отличие от двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой, совершившей аналогичный переход в мае, Косторная перед принятием решения начала подготовку к новому сезону у тренеров «Самбо-70».

В академии Плющенко Алёне решили сменить обе уже поставленные программы. К контрольным прокатам успели подготовить короткую, а с произвольной Алёна снялась, мотивировав отказ от выступления ненакатанной программой.