Гончаренко: Мозалёв — очень перспективный, он уверенно выходит на взрослый уровень

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась своим мнением о российском фигуристе Андрее Мозалёве.

«Мозалёв мне очень понравился ещё на контрольных прокатах в «Мегаспорте». Этот парень — очень перспективный, он уверенно выходит на взрослый уровень, и хотела бы отметить работу его тренера Кирилла Давыденко. Очень импонирует, как он работает со своим учеником», — приводит слова Гончаренко «Р-Спорт».

17-летний Андрей Мозалёв стал победителем контрольных прокатов сборной Санкт-Петербурга, набрав в сумме 279,85 балла. Вторым стал Евгений Семененко (273,15), третьим — Михаил Коляда (257,45). Эти соревнования являлись отбором на третий этап Кубка России, который будет проходить в Сочи с 23 по 27 октября.