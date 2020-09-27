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Гончаренко: Мозалёв — очень перспективный, он уверенно выходит на взрослый уровень

Гончаренко: Мозалёв — очень перспективный, он уверенно выходит на взрослый уровень
Фигурное катание 0

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась своим мнением о российском фигуристе Андрее Мозалёве.

«Мозалёв мне очень понравился ещё на контрольных прокатах в «Мегаспорте». Этот парень — очень перспективный, он уверенно выходит на взрослый уровень, и хотела бы отметить работу его тренера Кирилла Давыденко. Очень импонирует, как он работает со своим учеником», — приводит слова Гончаренко «Р-Спорт».

17-летний Андрей Мозалёв стал победителем контрольных прокатов сборной Санкт-Петербурга, набрав в сумме 279,85 балла. Вторым стал Евгений Семененко (273,15), третьим — Михаил Коляда (257,45). Эти соревнования являлись отбором на третий этап Кубка России, который будет проходить в Сочи с 23 по 27 октября.

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