В академии Плющенко показали прокат короткой программы Косторной

На странице академии Евгения Плющенко в «Инстаграме» разместили видео с тренировки чемпионки Европы Алёны Косторной.
«На видео неподражаемая Алёна Косторная, рабочий прокат короткой программы, фрагмент», — говорится в сообщении, сопровождающем видеозапись.
Посмотреть видео можно на странице академии Плющенко в «Инстаграме».
В межсезонье Косторная сменила тренера, перейдя из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. В отличие от двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой, совершившей аналогичный переход в мае, Косторная перед принятием решения начала подготовку к новому сезону у тренеров «Самбо-70».
В академии Плющенко Алёне решили сменить обе уже поставленные программы. К контрольным прокатам успели подготовить короткую, а с произвольной Алёна снялась, мотивировав отказ от выступления ненакатанной программой.
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