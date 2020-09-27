Перенёсший операцию Лазукин выступит на этапах Кубка России в Казани и Москве

Фигурист Андрей Лазукин намерен выступить на этапах Кубка России в Казани и Москве.

«Восстановление идёт хорошо, уже катаюсь на льду, понемногу прыгаю, в том числе приступил к четверным, но пока только к тулупу. Буду выступать на четвёртом и пятом этапах Кубка России», — приводит слова Лазукина «Р-Спорт».

Весной 22-летний Лазукин перенёс операцию на колене после разрыва связки. Прошедшие прокаты сборной Санкт-Петербурга фигурист пропустил. Победителем контрольных прокатов стал 17-летний Андрей Мозалёв, набрав в сумме 279,85 балла. Вторым стал Евгений Семененко (273,15), третьим — Михаил Коляда (257,45).

Четвертый этап Кубка России в Казани пройдёт с 8 по 12 ноября, пятый — Москве с 5 по 8 декабря.