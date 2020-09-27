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Софья Самодурова показала фотографии с проката произвольной программы

Софья Самодурова показала фотографии с проката произвольной программы
Фигурное катание / Кубок России 0

Чемпионка Европы 2019 года российская фигуристка Софья Самодурова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии с проката новой произвольной программы на контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга. Самодурова не смогла представить программу на контрольных прокатах сборной России, так как снялась из-за недомогания.

На контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга Самодурова стала второй, уступив Станиславе Константиновой.

Фото можно посмотреть на странице Софьи Самодуровой в «Инстаграме».

Произвольную программу Самодуровой на сезон-2020/2021 поставил российский хореограф Никита Михайлов. В качестве музыкального оформления выбраны три фрагмента музыки в разных стилях, один из которых вог. Этот танец базируется на модельных позах и подиумной походке. Именно так поставлен танец Пухляша в клипе LittleBig на песню UNO.

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