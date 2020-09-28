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Московский этап Кубка России по фигурному катанию пройдёт со зрителями

Московский этап Кубка России по фигурному катанию пройдёт со зрителями
Фигурное катание / Кубок России 0

Московский этап Кубка России по фигурному катанию в октябре пройдёт в присутствии зрителей, однако количество мест будет серьёзно ограничено. Об этом рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

«Московский этап Кубка России пройдёт в присутствии зрителей, продажа билетов начнётся, скорее всего, завтра, в крайнем случае в среду. Количество мест в «Мегаспорте» на этот раз будет серьёзно ограничено — зрителей будет меньше, чем на сентябрьских контрольных прокатах, и болельщики будут допущены на трибуны с соблюдением всех санитарных норм. Зрители будут допущены только на соревнования взрослых в субботу и воскресенье», — приводит слова Когана ТАСС.

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