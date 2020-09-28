Алина Загитова накормила бездомных кошек. Фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» фотографию с бездомными котами, которых она накормила.

«Делайте добро», — подписала она фотографию.

18-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.