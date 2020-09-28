Илья Авербух — об урегулировании переходов: останемся с 2-3 клубами, перекупающими игроков

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, продюсер и хореограф Илья Авербух высказал мнение о ситуации с переходами в фигурном катании. Авербух отвечал на вопрос подписчика о контрактной системе для фигуристов, которых подписывают клубы, например академия Евгения Плющенко.
«Рабочая схема с точки зрения того, что нет никаких ограничений и запретов именно так развивать свой клуб. Говоря футбольным языком, не воспитывая, а сразу приобретая уже готовых игроков и тренеров.
И если не взяться за этот вопрос по урегулированию процесса переходов, которые, конечно, неизбежны в фигурном катании, то мы очень скоро останемся с двумя – максимум с тремя клубами, время от времени перекупающими игроков друг у друга.
Раньше тренер сначала относительно с нуля выращивал кого-то, так сказать, давал результат, завоёвывал тренерский авторитет, и потом к нему начинали стремиться другие спортсмены, и он точечно усиливался ими. Сейчас предлагается играть по другим правилам. И на это я и обращаю внимание, а не пиарю, как вам показалось», – написал Авербух в комментариях на своей странице в «Инстаграме».
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