«Огонь-девушка!» Подписчики в восторге от счастливой улыбки Загитовой на новых снимках

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». Два снимка объединяют только солнечные очки и очаровательная улыбка на лице Алины. На первом фото – девушка в светлой блузе и джинсах, на второй – клетчатая рубашка накинута на чёрный кроп-топ.
Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».
Подписчики единодушно выразили мнение, что Загитова выглядит очень солнечной и счастливой.
bilkoolja: Алина последнее время вся светится, счастье на лице! Никогда такой не была.
ktsoevaelena: Наша милая звёздочка… ты просто прелесть! Как же мы скучаем по твоим прекрасным прокатам!
championzagitovaa: Сколько же солнца в этих фотографиях!
gracefful: Как можно быть такой красивой!
wade_schu: Икона стиля.
l_inytdin: Огонь-девушка!
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