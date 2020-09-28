«Огонь-девушка!» Подписчики в восторге от счастливой улыбки Загитовой на новых снимках

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». Два снимка объединяют только солнечные очки и очаровательная улыбка на лице Алины. На первом фото – девушка в светлой блузе и джинсах, на второй – клетчатая рубашка накинута на чёрный кроп-топ.

Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».

Подписчики единодушно выразили мнение, что Загитова выглядит очень солнечной и счастливой.

bilkoolja: Алина последнее время вся светится, счастье на лице! Никогда такой не была.

ktsoevaelena: Наша милая звёздочка… ты просто прелесть! Как же мы скучаем по твоим прекрасным прокатам!



championzagitovaa: Сколько же солнца в этих фотографиях!

gracefful: Как можно быть такой красивой!

wade_schu: Икона стиля.



l_inytdin: Огонь-девушка!