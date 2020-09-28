Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Огонь-девушка!» Подписчики в восторге от счастливой улыбки Загитовой на новых снимках

«Огонь-девушка!» Подписчики в восторге от счастливой улыбки Загитовой на новых снимках
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». Два снимка объединяют только солнечные очки и очаровательная улыбка на лице Алины. На первом фото – девушка в светлой блузе и джинсах, на второй – клетчатая рубашка накинута на чёрный кроп-топ.

Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».

Подписчики единодушно выразили мнение, что Загитова выглядит очень солнечной и счастливой.

bilkoolja: Алина последнее время вся светится, счастье на лице! Никогда такой не была.

ktsoevaelena: Наша милая звёздочка… ты просто прелесть! Как же мы скучаем по твоим прекрасным прокатам!

championzagitovaa: Сколько же солнца в этих фотографиях!

gracefful: Как можно быть такой красивой!

wade_schu: Икона стиля.

l_inytdin: Огонь-девушка!

«Она королева Шантеклера, что ли?» Глава «Самбо-70» — о неприглашении Загитовой на юбилей
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020