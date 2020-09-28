На этапе Кубка России в Москве не будет микст-зоны

Организаторы второго этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве рассказали о новых ограничениях, которые будут введены на соревнованиях из-за пандемии коронавируса. Журналисты будут лишены возможности побеседовать со спортсменами, так как в «Мегаспорте» не будет микст-зоны.
«Из-за усиления карантинных мер микст-зоны на соревнованиях не будет, пишущие журналисты смогут следить за соревнованиями только на трибуне прессы, фотографы также в основном снимать с трибун», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Алексею Адамову в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.
Ранее стало известно, что зрителей на соревнованиях будет меньше, чем на сентябрьских контрольных прокатах. И допущены они будут только на соревнования взрослых в субботу и воскресенье.
Второй этап Кубка России пройдёт в Москве с 10 по 13 октября.
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