Анна Погорилая: не согласна, что в профессиональном спорте у детей нет детства

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, неоднократный призёр чемпионатов Европы, российская фигуристка Анна Погорилая заявила, что не согласна с распространённым мнением, что спорт отбирает у детей детство.
«Недавно посмотрела пару интервью. Одно из них — с Мариной Мелией, другое — с Ляйсан Утяшевой. В обоих видео затрагивали темы спорта, жизни спортсменов и говорили о спортивном детстве.
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Одна из фраз меня зацепила: «В профессиональном спорте у детей нет детства». Скажу сразу, что я не согласна с этим высказыванием. Да, мы, спортсмены, идём на тренировки вне зависимости от погоды, нагрузок в школе и так далее.
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Хотела ли я бросить фигурное катание? Да, и не один раз. Но спасибо моей маме и тренеру, которые видели мои успехи, мотивировали и подталкивали к ещё большим результатам», — написала Погорилая на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Анны Погорилой в «Инстаграме».
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