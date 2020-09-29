Появилось видео победного проката 7-летнего сына Плющенко на турнире школы «Самбо-70»

В Сети появилось видео, посвящённое победному прокату семилетнего Саши Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Напомним, Плющенко-младший одержал победу на турнире, посвящённом 50-летнему юбилею центра спорта и образования «Самбо-70».
Посмотреть видео можно в YouTube-канале International FS Club.
Плющенко-младший занял первое место в категории спортсменов первого юношеского разряда. За прокат на тему из кинофильма «Пираты Карибского моря» юный спортсмен набрал 36,57 балла. Программу ему поставили три специалиста: Александр Абт, Сергей Розанов и сам Плющенко.
Напомним, в «Самбо-70» работает тренер Этери Тутберидзе, у которой возник конфликт с Плющенко, после того как она опубликовала переписку его супруги Яны Рудковской с чемпионкой Олимпиады-2018 Алиной Загитовой.
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