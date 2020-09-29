«Есть время набрать психологу». Иван Ургант пошутил о Рудковской и 7-летнем сыне Плющенко

Известный российский телеведущий Иван Ургант пошутил о Яне Рудковской, супруге двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, и их семилетнем сыне Саше Плющенко. Ургант прокомментировал один из недавних видеороликов Рудковской, который та выложила в социальную сеть TikTok.
«Смотрите, Яна уже в бокале, но до дна еще далеко. Может быть, некоторым такое творчество Яны не близко и не нравится. Но не будем забывать, что в те моменты, когда Яна снимает ролики для TikTok, у Гном Гномыча (прозвище Плющенко-младшего. — Прим. «Чемпионата») есть время набрать номер детского психолога», — рассказал Ургант в телепередаче «Вечерний Ургант».
Напомним, ранее Саша Плющенко обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
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