Заболевший коронавирусом Морозов скоро может вернуться к тренировкам

Олимпийский чемпион Максим Траньков, работающий с парой Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, рассказал о состоянии здоровья подопечного, у которого был обнаружен коронавирус.
«Сегодня к Владимиру приходили из Роспотребнадзора, он прошёл контрольный тест. Чувствует себя хорошо, и, если результат будет отрицательный, приступим к подготовке к этапу Гран-при в США. Он по-прежнему в планах, но мы будем смотреть, как будем готовы, постараемся успеть.
У ребят остаётся один этап Кубка России, но там федерация уже будет смотреть. Болезнь — уважительная причина, тут всё официально, так что федерация решит, на какие этапы нас дозаявить, можно ли нас объединить с действующими чемпионами России на одном этапе. Это уже не от нас будет зависеть», — приводит слова Транькова ТАСС.
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