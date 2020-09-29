Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Алиса Ефимова будет выступать за Германию в паре с Рубеном Бломмартом

Алиса Ефимова будет выступать за Германию в паре с Рубеном Бломмартом
Фигурное катание 0

Россиянка Алиса Ефимова будет выступать за Германию в паре с Рубеном Бломмартом, сообщает Paarluf-fanclub.de.

Ранее Ефимова выступала в паре с Александром Коровиным, однако в феврале дуэт распался. Главное достижение пары Ефимова/Коровин – победа на Универсиаде в Красноярске, также они выиграли финал Кубка России – 2018. На чемпионате России – 2020 пара заняла девятое место. Ефимова рассказала, что именно чемпионат России стал переломным моментом в отношении с партнёром, и спустя некоторое время они решили не продолжать совместную работу.

С лета 2019 года партнёршей Бломмарта была Елена Павлова. Ефимова и Бломмарт тренируются вместе уже две недели, однако россиянка ещё не получила разрешение представлять Германию.

Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020