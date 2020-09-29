Алиса Ефимова будет выступать за Германию в паре с Рубеном Бломмартом
Россиянка Алиса Ефимова будет выступать за Германию в паре с Рубеном Бломмартом, сообщает Paarluf-fanclub.de.
Ранее Ефимова выступала в паре с Александром Коровиным, однако в феврале дуэт распался. Главное достижение пары Ефимова/Коровин – победа на Универсиаде в Красноярске, также они выиграли финал Кубка России – 2018. На чемпионате России – 2020 пара заняла девятое место. Ефимова рассказала, что именно чемпионат России стал переломным моментом в отношении с партнёром, и спустя некоторое время они решили не продолжать совместную работу.
С лета 2019 года партнёршей Бломмарта была Елена Павлова. Ефимова и Бломмарт тренируются вместе уже две недели, однако россиянка ещё не получила разрешение представлять Германию.
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