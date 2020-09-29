Ученица Тутберидзе Турсынбаева не примет участия в серии Гран-при

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, ученица Этери Тутберидзе, пропустит серию Гран-при в сезоне-2020/2021.

«Первые тренировки проходят нормально, в своём темпе. Новых программ не будет.



Насколько я знаю, Гран-при будут проходить в национальном формате и баллы с соревнований не будут идти в рейтинг. В Гран-при я участвовать не буду», — приводит слова Турсынбаевой Национальный олимпийский комитет Казахстана.

В августе Международный союз конькобежцев (ISU) изменил условия проведения серии Гран-при. Участие в соревнованиях смогут принять фигуристы, проживающие в принимающей стране, а также спортсмены, которые постоянно тренируются в стране. Кроме того к участию будут допущены фигуристы из близлежащих стран, которые смогут приехать.