Ученица Тутберидзе Турсынбаева не примет участия в серии Гран-при
Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, ученица Этери Тутберидзе, пропустит серию Гран-при в сезоне-2020/2021.
«Первые тренировки проходят нормально, в своём темпе. Новых программ не будет.
Насколько я знаю, Гран-при будут проходить в национальном формате и баллы с соревнований не будут идти в рейтинг. В Гран-при я участвовать не буду», — приводит слова Турсынбаевой Национальный олимпийский комитет Казахстана.
В августе Международный союз конькобежцев (ISU) изменил условия проведения серии Гран-при. Участие в соревнованиях смогут принять фигуристы, проживающие в принимающей стране, а также спортсмены, которые постоянно тренируются в стране. Кроме того к участию будут допущены фигуристы из близлежащих стран, которые смогут приехать.
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