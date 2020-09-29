Плющенко: у Трусовой и Косторной всё отлично. Планы у нас серьёзные — побеждать всех

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как проходит тренировочный процесс чемпионки Европы Алёны Косторной и двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой в его академии.

«У Трусовой и Косторной всё отлично. После награждения мы шмелём летим на базу продолжать тренировки. У всех спортсменов работы очень много. Все пашут, планы у нас серьёзные — побеждать всех», — приводит слова Плющенко «Р-Спорт».

В межсезонье Косторная и Трусова сменили тренера, перейдя из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. В отличие от Трусовой, совершившей аналогичный переход в мае, Косторная перед принятием решения начала подготовку к новому сезону у тренеров «Самбо-70».