Плющенко: у Трусовой и Косторной всё отлично. Планы у нас серьёзные — побеждать всех
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как проходит тренировочный процесс чемпионки Европы Алёны Косторной и двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой в его академии.
«У Трусовой и Косторной всё отлично. После награждения мы шмелём летим на базу продолжать тренировки. У всех спортсменов работы очень много. Все пашут, планы у нас серьёзные — побеждать всех», — приводит слова Плющенко «Р-Спорт».
В межсезонье Косторная и Трусова сменили тренера, перейдя из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. В отличие от Трусовой, совершившей аналогичный переход в мае, Косторная перед принятием решения начала подготовку к новому сезону у тренеров «Самбо-70».
Плющенко ответил на вопрос о возможном переходе Кихиры в его академию
- 29 сентября 2020
-
21:49
-
21:10
-
18:50
-
18:37
-
17:27
-
17:20
-
16:47
-
13:35
-
13:01
-
12:19
-
11:50
-
11:08
-
00:02
- 28 сентября 2020
-
23:25
-
21:52
-
21:10
-
20:19
-
19:35
-
19:14
-
19:03
-
18:28
-
17:24
-
16:16
-
14:59
-
14:52
-
12:51
-
12:16
-
11:16
-
09:19
- 27 сентября 2020
-
22:26
-
20:58
-
15:24
-
14:40
-
13:58
-
10:53
Партнерский контент