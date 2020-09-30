Сын Плющенко о победе на турнире «Самбо-70»: приятно, что все мальчики были старше меня

Семилетний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, прокомментировал победу на турнире, посвящённом 50-летнему юбилею центра спорта и образования «Самбо-70». Он занял первое место в категории спортсменов первого юношеского разряда. За прокат на тему из кинофильма «Пираты Карибского моря» юный спортсмен набрал 36,57 балла.

«Первый старт взят! Было сложно, была травма, были ошибки, хотя до травмы форма была лучше! Есть над чем работать! Приятно, что все мальчики были меня старше на 2 и 3 года! Жду следующие соревнования, чтобы откатать свою сложную программу без единой ошибки!» — написал Александр Плющенко в своём «инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Александра Плющенко.