Алексей Ягудин показал совместное фото с Алиной Загитовой со съёмок «Ледникового периода»

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании россиянин Алексей Ягудин обнародовал фото со съёмок шоу «Ледниковый период». Он является ведущим программы вместе с олимпийской чемпионкой 2018 года в женском одиночном катании Алиной Загитовой.
Фото доступно в «инстаграме» Алексея Ягудина
Первый выпуск очередного сезона телешоу «Ледниковый период» покажут на Первом канале 3 октября, начало трансляции запланировано на 17:20 мск.
40-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
В декабре 2019 года Загитова приостановила спортивную карьеру и не стала выступать на национальном первенстве, где проходил отбор на чемпионаты Европы и мира.
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