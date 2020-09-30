Глава ФФККР: продаём билеты на этап КР в Москве. Будем надеяться, что это всё сохранится

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал о подготовке к проведению второго этапа Кубка России в Москве в условиях роста числа заразившихся коронавирусом.

«Какие могут быть запасные варианты? Сейчас мы продаём билеты, чтобы на соревновании присутствовали зрители. Дальше надо исходить из развития событий. Будем надеяться, что это всё сохранится. Нет – будем действовать в соответствии с указом мэра Москвы.

Евгений Плющенко предположил, что с 5 октября Москву могут закрыть? Я не знаю, откуда у него такая информация. Мы руководствуемся только тем, что получаем официально", — приводит слова Горшкова «Спорт день за днём».

Второй этап Кубка России пройдёт с 10 по 13 октября.