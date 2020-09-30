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Алина Загитова и Алексей Ягудин станут гостями программы «Вечерний Ургант»

Алина Загитова и Алексей Ягудин станут гостями программы «Вечерний Ургант»
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании россиянин Алексей Ягудин и олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова станут гостями программы «Вечерний Ургант», которая выйдет в эфир 2 октября, сообщается на официальном сайте Первого канала.

Ягудин и Загитова являются ведущими шоу «Ледниковый период», новый сезон которого стартует 3 октября.

Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.

В декабре 2019 года Загитова приостановила спортивную карьеру и не стала выступать на национальном первенстве, где проходил отбор на чемпионаты Европы и мира.

Алексей Ягудин показал совместное фото с Алиной Загитовой со съёмок «Ледникового периода»
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