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Яна Рудковская: спасибо всем тренерам «Ангелов Плющенко» за сына!

Яна Рудковская: спасибо всем тренерам «Ангелов Плющенко» за сына!
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, на своей странице в «Инстаграме» прокомментировал победу их семилетнего сына Александра на турнире, посвящённом 50-летнему юбилею Центра спорта и образования «Самбо-70».

«С первой победой, наш чемпион! Самый младший по возрасту, с самым сложным контентом в программе и после травмы, но на невероятных эмоциях, ты доказал, что ты — настоящий боец! Обидно за флип, который ты никогда не срываешь, лутц был классный! Спасибо всем тренерам „Ангелов Плющенко“ за сына!» — написала Рудковская в своём «инстаграме».

Александр Плющенко занял первое место в категории спортсменов первого юношеского разряда. За прокат на тему из кинофильма «Пираты Карибского моря» юный спортсмен набрал 36,57 балла.

Евгений Плющенко отреагировал на победу сына на турнире школы «Самбо-70»
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