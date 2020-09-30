Роднина — о «Ледниковом периоде» с Загитовой: Муму фигурного катания меня не интересует

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, президент федерации фигурного катания на коньках Московской области Ирина Роднина призналась, что не собирается смотреть новый сезон шоу «Ледниковый период», который стартует 3 октября. Ведущими проекта являются олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова.

«Буду ли я смотреть «Ледниковый период» с Загитовой? Я этим вообще не интересуюсь! Муму фигурного катания меня не интересует», – приводит слова Родниной Sport24.

В новом сезоне «Ледникового периода» выступят следующие пары: Ольга Бузова/Дмитрий Соловьёв, Регина Тодоренко/Роман Костомаров, Елена Ильиных/Влад Топалов, Надежда Михалкова/Максим Маринин, Ирина Пегова/Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко/Владимир Маркони, Мария Луговая/Повилас Ванагас, Татьяна Тотьмянина/Вячеслав Чепурченко, Ольга Кузьмина/Александр Энберт, Татьяна Волосожар/Евгений Пронин, Екатерина Боброва/Влад Соколовский, Ольга Паутова/Максим Шабалин, Оксана Домнина/Вольфганг Черни, Мария Петрова/Дмитрий Сычёв.