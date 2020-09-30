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Роднина отреагировала на информацию о возможном переходе Кихиры к Плющенко

Роднина отреагировала на информацию о возможном переходе Кихиры к Плющенко
Фигурное катание / Гран-при 0

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала сообщение о возможном переходе японской фигуристки Рики Кихиры в группу Евгения Плющенко.

Ранее сам двукратный олимпийский чемпион Плющенко на вопрос о переходе Кихиры сказал: «Всё может быть. Я это пока не комментирую, но я этого не исключаю».

«Любой человек ищет такое место, где ему будет лучше. Получается, Плющенко может предложить что-то фигуристам и их родителям, потому что некоторые спортсмены ещё не достигли совершеннолетия. Я не знаю, плюс это или минус. Мы констатируем это как факт, в чём проблема-то? Половину этих ребят я не знаю, какая тут может быть радость за них? Соревнования всё покажут», — приводит слова Родниной Sport24.

Плющенко ответил на вопрос о возможном переходе Кихиры в его академию
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