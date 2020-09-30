Ягудин: зачем куда-то отправлять вакцину от COVID-19? Вакцинируйте наш русский народ!

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.
«Почему у нас, в стране, где согласно новостям сделана вакцина, говорят, что многие тысячи доз готовы к отправке в другие страны? Вакцинируйте наш русский народ! У нас до сих пор в театры нельзя ходить, кафе, везде ограничения. Потому что, когда люди сидят дома, экономике конец. Все прекрасно понимают. Тогда зачем куда-то отправлять вакцину? Сделайте хорошо своей стране. Вроде бы лекарства от уже двух компаний появились. Дайте возможность людям не закрываться во вторую, третью волну. Это мне непонятно.
И потом, допустим, сейчас снова закроют население по домам. А вирус, наверное, такой думает: все разошлись, и я домой поеду – так, что ли? Это же бред. Я понимаю, в начале, когда не знали, как с ним совладать, нужно было облегчить работу системы здравоохранения. Сейчас мы прекрасно всё знаем. Через две недели после очередного закрытия все снова начнут гулять и всё повторится. И что вы думаете — вы закроете людей, у которых нет денег, компании как-то вынуждены им платить зарплаты. Экономика стоит. Откуда появятся деньги? Люди хотят работать. Так помогите им!» — приводит слова Ягудина Sport24.
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