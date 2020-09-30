Финал Гран-при в Пекине будет отменён или перенесён
Финал Гран-при в Пекине (Китай) будет отменён или перенесён, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
«Учитывая развитие пандемии и её соответствующее влияние на организаторов и участников мероприятия, совет директоров ISU принял решение отменить или перенести соревнования.
Помимо этого, участвующие команды подняли ряд вопросов о логистике. Проведение соревнований в запланированные даты, близкие к новогодним праздникам и старту национальных чемпионатов, повлияло бы на количество участников, учитывая потенциальную необходимость карантина для по возвращении на родину», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ISU.
Финал Гран-при в Пекине должен был пройти с 10 по 13 декабря.
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