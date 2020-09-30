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Финал Гран-при в Пекине будет отменён или перенесён

Финал Гран-при в Пекине будет отменён или перенесён
Фигурное катание / Гран-при 0

Финал Гран-при в Пекине (Китай) будет отменён или перенесён, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

«Учитывая развитие пандемии и её соответствующее влияние на организаторов и участников мероприятия, совет директоров ISU принял решение отменить или перенести соревнования.

Помимо этого, участвующие команды подняли ряд вопросов о логистике. Проведение соревнований в запланированные даты, близкие к новогодним праздникам и старту национальных чемпионатов, повлияло бы на количество участников, учитывая потенциальную необходимость карантина для по возвращении на родину», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ISU.

Финал Гран-при в Пекине должен был пройти с 10 по 13 декабря.

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