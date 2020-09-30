Татьяна Тарасова прокомментировала ситуацию с финалом Гран-при

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на ситуацию с финалом серии Гран-при в Пекине (Китай), который из-за пандемии коронавируса не состоится в заявленные сроки.

«Это простые вещи: в мире идёт вторая волна коронавируса, наши спортсмены — умные люди, они понимают, что происходит. В данной ситуации эти соревнования действительно могли быть либо отменены, либо перенесены. И я думаю, что умным людям это понятно», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Финал Гран-при в Пекине должен был пройти с 10 по 13 декабря. Окончательное решение о проведении турнира будет принято позднее. С июля в Китае действует запрет на проведение международных соревнований до конца 2020 года.