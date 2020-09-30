Глава ФФККР: готовимся ко второму этапу Кубка России, но все мы живём как на вулкане

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал, как проходит подготовка ко второму этапу Кубка России в Москве.

«Пока готовимся ко второму этапу Кубка России в плановом режиме, но все мы живём как на вулкане. Но будем надеяться, что турнир состоится», — приводит слова Горшкова «Р-Спорт».

Второй этап Кубка России в Москве пройдёт с 10 по 13 октября.

Сегодня, 30 сентября, стало известно об отмене финала серии Гран-при в Пекине из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был пройти с 10 по 13 декабря. Окончательное решение о проведении соревнований будет принято позднее. Напомним, с июля в Китае действует запрет на проведение международных соревнований до конца 2020 года.