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Глава ФФККР: готовимся ко второму этапу Кубка России, но все мы живём как на вулкане

Глава ФФККР: готовимся ко второму этапу Кубка России, но все мы живём как на вулкане
Фигурное катание / Кубок России 0

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал, как проходит подготовка ко второму этапу Кубка России в Москве.

«Пока готовимся ко второму этапу Кубка России в плановом режиме, но все мы живём как на вулкане. Но будем надеяться, что турнир состоится», — приводит слова Горшкова «Р-Спорт».

Второй этап Кубка России в Москве пройдёт с 10 по 13 октября.

Сегодня, 30 сентября, стало известно об отмене финала серии Гран-при в Пекине из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был пройти с 10 по 13 декабря. Окончательное решение о проведении соревнований будет принято позднее. Напомним, с июля в Китае действует запрет на проведение международных соревнований до конца 2020 года.

Финал Гран-при в Пекине будет отменён или перенесён
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