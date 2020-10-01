Фильм с участием Евгении Медведевой вошёл в программу Московского кинофестиваля
Канадский фильм «Петрикор» с участием двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой вошёл в программу Московского международного кинофестиваля (ММКФ). В картине рассказывается история бывшей фигуристки, которая пытается вернуться в спорт. Медведева сыграла в фильме саму себя, ей досталась эпизодическая роль.
ММКФ пройдёт в столице России с 1 по 8 октября 2020 года.
20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.
Источник: Загитова выступила против участия Медведевой в «Ледниковом периоде»
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