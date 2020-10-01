Добрин: Косторная и Трусова поспешили с уходом от Тутберидзе. Может, и на ОИ их не увидим

Тренер по фигурному катанию Сергей Добрин сказал, что Александра Трусова и Алёна Косторная, по его мнению, зря перешли в академию Евгения Плющенко. До этого спортсменки занимались у Этери Тутберидзе.
«Считаю, что Алёна и Саша поспешили со своим решением. Этот год для всех получается тяжёлым, нужно было потерпеть. Уже через пару лет та же Софья Акатьева будет обыгрывать Косторную и Трусову.
У Плющенко с них будут сдувать пылинки. А от такого обращения всегда растёт корона на голове. А у Этери Георгиевны все равны. Ты либо делаешь, либо тебе говорят «до свидания».
В следующем сезоне, скорее всего, мы уже не увидим Трусову и Косторную теми, какими они были раньше. Возможно, и на Олимпийских играх их не увидим. Ни одну, ни вторую. В «Хрустальном» основой подготовки является голая конкуренция. На ней и держится успех. Этери Георгиевна будет продолжать штамповать суперспортсменов и сильных тренеров», — приводит его слова «Матч ТВ».
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