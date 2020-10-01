Иван Ургант сравнил победу семилетнего сына Плющенко с победой россиян в Кубке Стэнли

Известный российский шоумен Иван Ургант прокомментировал победу семилетнего Саши Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, на турнире в честь 50-летия школы «Самбо-70» и завоевание Кубка Стэнли клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг», цвета которого защищают россияне Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Александр Волков.

«Вчера состоялись две громкие и важнейшие победы на льду. Российские хоккеисты в составе российской команды «Тампа-Бэй» выиграли Кубок Стэнли. Но главная победа другая: Гном Гномыч (прозвище Плющенко-младшего. — Прим. «Чемпионата») выиграл турнир, посвященный 50-летнему юбилею «Самбо-70»!

Гном Гномыч молодец, выиграть было сложно. Он единственный, кто боролся в коньках», — сказал Ургант в телепередаче «Вечерний Ургант».