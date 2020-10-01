Тарасова показала старые фото жюри «Ледникового периода». На снимках — Пугачёва и Галустян

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» пост, посвящённый разным составам жюри телепроекта «Ледниковый период». На снимках Тарасова изображена в компании различных российских знаменитостей, в том числе народной артистки Аллы Пугачёвой (на первом фото) и известного шоумена Михаила Галустяна (на втором фото).

«Уже в эту субботу на Первом канале в 17:20 стартует десятый сезон проекта «Ледниковый период». За эти годы в нём приняли участие более ста артистов, мы любовались красивыми парами, не соглашались с жюри. Или соглашались?!

Сегодня несколько фото наших судейских бригад. На первом — 2007 год», — написала Тарасова, прикрепив текст к снимкам.

Посмотреть снимки можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.