Алина Загитова рассказала, как вживается в роль ведущей «Ледникового периода»
Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова призналась, что пересматривает прошлые сезоны телешоу «Ледниковый период», чтобы лучше вжиться в роль ведущей проекта. Напомним, Загитова ведёт очередной сезон телешоу вместе с чемпионом ОИ-2002 Алексеем Ягудиным.
«Могу сказать, что это очень сложно. Совершенно новая, но интересная роль для меня. Благодарна [продюсеру] Илье Авербуху, который дал мне возможность попробовать себя в новом качестве.
В детстве я не смотрела «Ледниковый период», но последние пару лет начала следить за проектом. Сейчас, чтобы вжиться в роль ведущей и понимать концепцию шоу, я смотрю все прошлые сезоны», — рассказала Загитова в интервью Первому каналу.
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