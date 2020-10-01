Школа фигурного катания Аделины Сотниковой официально откроется 4 октября

Чемпионка Олимпийских игр 2014 года, российская фигуристка Аделина Сотникова сообщила, что её собственная школа фигурного катания откроется 4 октября.
«Друзья, свершилось! 4 октября я рада пригласить всех на официальное открытие школы. И пусть у нас уже давно идут занятия, мои „соточки“ принимают участие в соревнованиях и даже уже встают на пьедестал», — написала Сотникова на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фотографию можно на странице Аделины Сотниковой в "Инстаграме".
24-летняя Сотникова — чемпионка Олимпийских игр 2014 года в Сочи, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013 и 2014 годов), чемпионка мира 2011 года среди юниоров, четырёхкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы), серебряный медалист первых юношеских Олимпийских игр.
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