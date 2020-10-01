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Евгения Медведева и Алёна Косторная выступят на этапе Гран-при в Москве

Евгения Медведева и Алёна Косторная выступят на этапе Гран-при в Москве
Фигурное катание / Гран-при 0

Россиянки Евгения Медведева и Алёна Косторная заявлены на этап серии Гран-при, который пройдёт в Москве с 20 по 22 ноября, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) на официальном сайте.

Помимо этого в заявку попали Cофья Самодурова, Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

Алёна Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019).

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.

Финал Гран-при в Пекине будет отменён или перенесён
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