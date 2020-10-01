«Добро пожаловать в наш мир». Евгений Плющенко — о рождении сына
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с женой и новорождённым сыном.
«Добро пожаловать в наш мир, Арсений Евгеньевич Плющенко», — написал Плющенко.
В комментариях к публикации Плющенко поздравили другие фигуристы — Максим Траньков, Джонни Вейр, Елена Ильиных, Максим Ковтун.
Сын продюсера Яны Рудковской и Плющенко родился 25 сентября.
37-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.
У Евгения Плющенко и Яны Рудковской родился сын
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