Переболевший коронавирусом Морозов приступил к тренировкам, но пока не вернулся в США

Переболевший коронавирусом фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, вернулся к тренировкам. Два последних теста спортсмена на COVID-19 дали отрицательный результат.

«Здоров, меня выписали. Сегодня иду на тренировку», — приводит слова Морозова «Р-Спорт».

Пока не известно, когда пара сможет вернуться в США, где тренируется с лета прошлого года. «Про вылет пока сказать ничего не могу», — прокомментировал Морозов.

Тарасова и Морозов — двукратные победители (2017, 2018) и многократные призёры чемпионатов Европы, серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, двукратные вице-чемпионы мира (2018, 2019).

Пара снялась со второго этапа Кубка России по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 10 по 13 октября.