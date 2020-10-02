Елена Ильиных показала нежные фото с восьмимесячным сыном. Яна Рудковская отреагировала

Российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с восьмимесячным сыном по имени Мир. Возлюбленный спортсменки — артист балета Сергей Полунин.
«Я тебя очень сильно люблю, мой сыночек», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Елены Ильиных.
«И этим счастьем вы, Леночка, просто светитесь!» — написала в комментариях Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.
«Скоро приедем с вашим знакомиться», — ответила Ильиных.
Напомним, 25 сентября Рудковская вновь стала мамой, сына назвали Арсением.
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.
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