Елена Ильиных показала нежные фото с восьмимесячным сыном. Яна Рудковская отреагировала

Российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с восьмимесячным сыном по имени Мир. Возлюбленный спортсменки — артист балета Сергей Полунин.

«Я тебя очень сильно люблю, мой сыночек», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Елены Ильиных.

«И этим счастьем вы, Леночка, просто светитесь!» — написала в комментариях Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

«Скоро приедем с вашим знакомиться», — ответила Ильиных.

Напомним, 25 сентября Рудковская вновь стала мамой, сына назвали Арсением.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.