Алина Загитова: сейчас учу что-то новое. Находим с тренерами всякие фишки

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова дала понять, что не намерена окончательно покидать фигурное катание. Напомним, в декабре 2019 года спортсменка объявила о приостановке карьеры.

«У меня ничего не изменилось, просто я добавляю что-то новое. Развиваюсь не только в спорте. Но я хочу поддерживать форму, чтобы в любой момент быть готовой. Я не заставляю себя ходить на тренировки.

Фигурное катание – это моя жизнь. Без этого я вообще не понимаю, что мне делать. Поэтому я сейчас учу что-то новое, с тренерами находим всякие фишки. Пытаюсь браться за всё, что у меня есть. Это сложно, потому что после тренировки ещё куда-то надо пойти, но мне нравится разнообразие. Нет рутины дом — лёд — дом», — сказала Загитова в интервью Первому каналу.

В настоящее время Загитова является ведущей телешоу «Ледниковый период», равно как и чемпион ОИ-2002 Алексей Ягудин.