«Кажется, я уже всех подзадолбала». Алина Загитова — о «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова рассказала о работе в телепроекте «Ледниковый период». Напомним, Загитова ведёт очередной сезон телешоу вместе с чемпионом ОИ-2002 Алексеем Ягудиным.
«Конечно, опыта стало побольше, и сейчас я уже всех более-менее знаю, уже полегче стало брать интервью. Мне сейчас всё интересно, я как любопытная Варвара, у всех всё спрашиваю. Мне кажется, я даже уже всех подзадолбала чуть-чуть, надоела. Но это сейчас моя работа.
Я просыпаюсь часов в восемь, делаю себе маски, какие-нибудь массажи для лица. Если есть время, то ещё и хожу бегать. В студию прихожу первой, потому что мне делают макияж, а он достаточно долгий. Расспрашиваю всех конкурсантов о том, что нового за эту неделю произошло. Потом смотрю текст, читаю», — сказала спортсменка в интервью Первому каналу.
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