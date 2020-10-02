Алина Загитова объяснила, почему сдавала экзамен на права сразу после 18-летия

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как получилось, что экзамен на права на вождение автомобиля она сдавала на следующий день после 18-летия.
«Научилась водить в карантин, он был длинный. Как только сказали, что будет карантин, я подумала, чем бы себя занять, чтобы продуктивно всё прошло. Я давно хотела водить машину, до этого водила с папой. Училась я в Ижевске, где была на карантине с родителями. Там не было такого жёсткого карантина, как в Москве, автошколы работали.
Я сдавала экзамены сразу после своего дня рождения. Я легла в 10 вечера, думала только об экзамене в свой день рождения, коленки тряслись, не понимала, что мне делать, и когда я вошла на теорию, строгий дяденька всем говорил: «Кто не сдаёт экзамен, у кого написано «несдача», тот идёт и делает, что хочет». Я так испугалась. Звонков и блата не было. Для меня важно, чтобы я сдала всё сама и никто мне не помогал. Так мне спокойнее. У меня была одна ошибка, потом пять дополнительных вопросов, на которых нельзя никаких ошибок делать. Я сдавала на механическую коробку передач. Меня мама посадила и сказала: «Тебе надо именно на механике, мало ли как жизнь сложится»», — сказала Загитова в эфире программы «Вечерний Ургант».
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