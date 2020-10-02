«От напряжения отваливаются коньки». Илья Авербух — о старте «Ледникового периода»

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал о ходе подготовки к новому сезону «Ледникового периода», который стартует завтра, 3 октября, на Первом канале.
«От напряжения отваливаются коньки, но нас уже ничего не остановит! Завтра очень важный день для нас. Завтра мы возвращаемся после четырёхлетнего перерыва в эфир Первого канала с телепроектом «Ледниковый период», который многим из нас по-настоящему открыл дорогу в жизнь после спорта.
Войти дважды в одну реку непросто, войти в неё много раз — ещё сложнее. За спиной уже десять сезонов «Ледникового периода»! «Ледниковый период. Дети», «Болеро», «Танцуй», «Лёд и Пламень» и много-много других, но… Перед каждым новым эфиром мы волнуемся, как впервые. Волнуемся о том, насколько нас ждут зрители, ждёте вы. О том, сможем ли мы вновь удивить, увлечь и не разочаровать вас в новом сезоне. Верим, что тот колоссальный труд, который проделал каждый из участников, каждый из тех, кто работал над проектом, создавал его, оставаясь за кулисами, будет вознаграждён вниманием телезрителей и добрыми отзывами. Особенно тех, кто уже давно с нами и является почитателем нашего проекта.
«Ледниковый период» в своё время возродил любовь к фигурному катанию в нашей стране, и поэтому сейчас, когда наш спорт испытывает должную популярность, мы надеемся, что сможем достойно представить его на главном телеканале страны», — написал Авербух на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Ильи Авербуха в «Инстаграме».
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