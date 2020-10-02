«Такая солнечная!» Подписчики оценили осенний образ Елизаветы Туктамышевой

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». Фигуристка, одетая в горчичного цвета брюки, позирует на фоне стены той же тональности.
«Осенние мотивы», — подписала фото Туктамышева.
Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».
Однако всё внимание подписчиков оказалось приковано к белой футболке Елизаветы с фирменным мерчем — фигурой Туктамышевой, исполняющей кораблик, на фоне названия песни, на которую поставлен её знаменитый показательный номер Toxic. Не так давно фигуристка анонсировала создание своей линии одежды.
malvinar1994: Лизон, давай мерч! Футболка огонь!
kroshka.gu: Такая солнечная!
ishbaev_fadis: Ты даже не представляешь, насколько ты красива!
a__sergeev__: Лиза, это твой мерч?
vladakomshina_: Лиза, красотка! Что за крутая футболка у тебя? Твой мерч?
- 2 октября 2020
-
22:17
-
21:14
-
20:56
-
20:34
-
19:44
-
19:08
-
18:45
-
17:24
-
16:31
-
16:24
-
16:09
-
15:11
-
12:32
-
11:11
- 1 октября 2020
-
23:44
-
22:58
-
22:25
-
21:58
-
21:23
-
19:07
-
18:25
-
18:00
-
17:17
-
16:51
-
13:15
-
12:34
-
11:58
-
09:58
- 30 сентября 2020
-
22:48
-
20:55
-
19:57
-
18:26
-
18:07
-
17:50
-
17:36