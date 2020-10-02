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«Такая солнечная!» Подписчики оценили осенний образ Елизаветы Туктамышевой

«Такая солнечная!» Подписчики оценили осенний образ Елизаветы Туктамышевой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». Фигуристка, одетая в горчичного цвета брюки, позирует на фоне стены той же тональности.

«Осенние мотивы», — подписала фото Туктамышева.

Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

Однако всё внимание подписчиков оказалось приковано к белой футболке Елизаветы с фирменным мерчем — фигурой Туктамышевой, исполняющей кораблик, на фоне названия песни, на которую поставлен её знаменитый показательный номер Toxic. Не так давно фигуристка анонсировала создание своей линии одежды.

malvinar1994: Лизон, давай мерч! Футболка огонь!

kroshka.gu: Такая солнечная!

ishbaev_fadis: Ты даже не представляешь, насколько ты красива!

a__sergeev__: Лиза, это твой мерч?

vladakomshina_: Лиза, красотка! Что за крутая футболка у тебя? Твой мерч?

Елизавета Туктамышева выпустит коллекцию одежды для поклонников фигурного катания
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