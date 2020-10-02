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Алексей Ягудин поздравил с первым юбилеем младшую дочь Мишель

Алексей Ягудин поздравил с первым юбилеем младшую дочь Мишель
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поздравил с первым юбилеем свою младшую дочь Мишель, которой исполнилось 5 лет.

«Поздравляем тебя, наша суперзвезда! Желаем, чтобы ты всегда была счастливой и весёлой, чтобы каждый день твой был наполнен радостным настроением. С Днём рождения, солнышко!» — написал Ягудин в видеопозравлении на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Алексея Ягудина в «Инстаграме».

Также Алексей опубликовал красочные фото с семейного праздника с шарами и единорогами, которые любит Мишель.

У Алексея Ягудина и олимпийской чемпионки в парном катании Татьяны Тотьмяниной также есть старшая дочь Елизавета, которой в ноябре исполнится 11 лет.

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