Ягудин — о съёмках «Ледникового периода»: под Загитовой плавится лёд. Она очаровывает всех

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании россиянин Алексей Ягудин высоко оценил уровень работы Алины Загитовой в качестве соведущей на телешоу «Ледниковый период».
«Мы с Алиной сложились как пара ведущих. Между нами появилась «химия». Хоть и говорят, что первый блин комом, но наш блин комом не стал. Это хороший, поджаристый блин.
Было очень тяжело начинать этот проект, потому что Алина никогда не работала с «ухом», не работала в качестве ведущей. Тем не менее, как говорю в шутку, я тоже в своё время писался и какался. Время прошло, и мы учимся очень многому. Алина сейчас делает прорыв. Каждая её съёмка всё лучше и лучше. Под Алиной будто плавится лёд. Она просто выходит и очаровывает всех», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.
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