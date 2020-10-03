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«О таком даже писать неприлично». Сотникова рассказала о своём максимальном весе

«О таком даже писать неприлично». Сотникова рассказала о своём максимальном весе
Фигурное катание 0

Российская фигуристка 24-летняя Аделина Сотникова в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» ответила на вопросы подписчиков. Один из них касался максимального веса спортсменки.

«Честно, о таком весе при моём росте даже писать неприлично. Если сейчас 50, то прибавьте 12 килограммов. Но это было, когда разрыв получила и с гипсом была», — написала Сотникова.

Рост Аделины — 163 сантиметра. 2 марта фигуристка объявила о завершении карьеры в возрасте 23 лет.

Сотникова — чемпионка Олимпийских игр 2014 года в Сочи, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013 и 2014 годов), чемпионка мира 2011 года среди юниоров, четырёхкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы), серебряный медалист первых юношеских Олимпийских игр.

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