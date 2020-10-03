Дебют Загитовой в «Ледниковом периоде» раскритиковали в соцсетях. Ягудин ответил

Постоянный ведущий телепроекта «Ледниковый период» Алексей Ягудин вступился за новую напарницу, олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

Очередной сезон «Ледникового периода» стартовал сегодня, 3 октября, на Первом канале. Пользователь с ником irenesoton написал в комментариях к посту Ягудина в «Инстаграме»: «Зачем поставили Загитову ведущей?! Закрепощённая, очень наигранно, а главное — проблемы с дикцией, тембр голоса слух режет».

«Лучше себя критикуйте. Когда будете главой Первого, будете принимать решения, кого ставить ведущим, а кого нет. А пока что отдыхайте», — ответил Ягудин.

18-летняя Загитова, окончив школу, поступила на факультет журналистики и согласилась попробовать силы в ведении телепрограммы и взятии интервью. При этом Алина пропускает этапы Кубка России по фигурному катанию.